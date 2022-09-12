Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что решение США распространить новые бустерные вакцины против COVID-19 без клинических испытаний на людях может подорвать доверие общества к вакцинации, сообщает Financial Times.

Вакцина

Администрация президента США Джо Байдена одобрила бивалентные бустеры, которые содержат оригинальный штамм COVID-19 и генетический код подвариантов штамма «Омикрон» BA4 и BA5.

Она закупила 171 млн доз бустеров BioNTech/Pfizer и Moderna на сумму $5 млрд и ускорила получение разрешения на их применение еще до завершения испытаний на людях, надеясь, что они обеспечат лучшую защиту от распространенных вариантов коронавируса, чем имеющиеся вакцины.

На этой неделе, когда дозы начали поступать к фармацевтам, официальные лица США заявили, что это событие знаменует собой «важную веху». По их словам, в будущем, вероятно, будет требоваться лишь ежегодная ревакцинация, аналогичная ежегодной прививке от гриппа.

Однако некоторые эксперты в области здравоохранения отмечают, что данные по этим бустерам были получены в результате небольшого числа испытаний на мышах. По словам специалистов, нет никаких доказательств того, что они обеспечивают лучшую защиту от инфекции или ее тяжелого протекания, чем существующие вакцины.

«Без данных… хотя бы на ограниченном количестве людей вы просто играете на руку антивакцинаторам и противникам науки, — предупреждает основатель и директор Скриппсовского института трансляционных исследований Эрик Топол. — Некоторые группы уже называют ее мышиной вакциной… У нас в стране и так существует проблема доверия [к вакцинам], и не нужно ее усугублять».

Подход США расходится с подходом ЕС, где регулирующие органы заявили, что изучат клинические данные, прежде чем давать одобрение бивалентным бустерным вакцинам последнего поколения.

В августе Великобритания стала первой страной, одобрившей бивалентный бустер. Однако она дождалась данных клинических испытаний, прежде чем дала разрешение на прививку от оригинального штамма COVID-19 и подварианта BA1.

Эксперты считают, что нерешительность в отношении вакцин — это лишь одна из проблем, с которыми сталкивается кампания по вакцинации в США, и призывают проявлять осторожность и не делать преждевременных заявлений о победе над вирусом.

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