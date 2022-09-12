Иркутск, , 10:38 — REGNUM В Иркутской области в Единый день голосования 11 сентября были избраны мэры семи городов и районов, главы 216 поселений, сообщает телеграм-канал областного избиркома.

Выборы © Photolure

Действующие мэры переизбраны в Жигаловском районе (Игорь Федоровский, 79,51%), в Бодайбо и районе (Евгений Юмашев, 56,29%), в Усолье-Сибирском (Максим Торопкин, 87,03%), в Слюдянском районе (Алексей Шульц, 47,45%). Все они были выдвинуты партией «Единая Россия».

Также на пост мэра переизбран Виталий Матюха, представляющий КПРФ. Его поддержали 64,83% проголосовавших избирателей. Мэром Катангского района стал Сергей Чонский, ранее занимавший этот пост. В выборах он участвовал в качестве самовыдвиженца и набрал 41,77% голосов избирателей. Мэром Тулунского района избран Александр Тюков, выдвинутый партией «Новые люди». Его поддержка составила 48,6%.

Всего мэрами и главами от «Единой России» избраны 164 человека, от КПРФ — девять, «Справедливой России — За правду» — шесть, ЛДПР – пять, от «Новых людей» и Казачьей партии Российской Федерации – по одному. Самовыдвиженцы одержали победу в 37 кампаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 11 сентября состоялось 513 избирательных кампаний. Жители региона выбирали семь мэров, пять дум городского и районного уровня. Всего избирлись 216 глав муниципалитетов, замещлись 2 630 депутатских мандатов. В частности, мэров выбирали в Жигаловском, Тулунском, Слюдянском, Усольском и Катангском районах, Усолье-Сибирском, Бодайбо и районе.

Также избирались главы Шелехова, Нижнеудинска, Железногорска-Илимского, думы Жигаловского и Усольского районов, Саянска, Усолья-Сибирского, города Бодайбо и района. Жалоб на ход голосования в областную избирательную комиссию не поступало.

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