Горно-Алтайск, 12 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске 11 сентября прошли выборы в городской совет депутатов. Об итогах голосования сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Altai-republic.ru Горно-Алтайск

Выборы, как отмечается, прошли в штатном режиме. Явка превысила 30%. В результате 20 мандатов из 21 получили представители партии «Единая Россия». Ещё одно кресло досталось самовыдвиженцу от «Партии дела».

«На избирательных участках были установлены камеры видеонаблюдения, кроме того, за процессом голосования следили наблюдатели. Городские выборы отличались высокой конкурентностью, открытостью и демократичностью процедуры», — добавили в мэрии.