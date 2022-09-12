Бухарест, , 10:36 — REGNUM В столице Румынии Бухаресте будут резко сокращены объемы потребления электроэнергии. Об этом 12 сентября со ссылкой на заявление бухарестского градоначальника Никушора Дана сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

По слова Дана, нововведение связано с необходимостью экономии соответствующих носителей в условиях возможного «общеевропейского энергетического кризиса».

«Мы сделаем все возможное, чтобы этот процесс прошел максимально безболезненно и для горожан, и для гостей нашего города», — сказал мэр Бухареста в интервью местным журналистам.

Согласно официальной информации, в ближайшее время в зданиях ведомственных учреждений румынской столицы будет частично отключена система кондиционирования и электрическое отопление. Кроме того, региональные власти планируют отключить освещение сотен улиц в ночное время.