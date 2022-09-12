Бухарест, 12 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте будут резко сокращены объемы потребления электроэнергии. Об этом 12 сентября со ссылкой на заявление бухарестского градоначальника Никушора Дана сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По слова Дана, нововведение связано с необходимостью экономии соответствующих носителей в условиях возможного «общеевропейского энергетического кризиса».

«Мы сделаем все возможное, чтобы этот процесс прошел максимально безболезненно и для горожан, и для гостей нашего города», — сказал мэр Бухареста в интервью местным журналистам.

Согласно официальной информации, в ближайшее время в зданиях ведомственных учреждений румынской столицы будет частично отключена система кондиционирования и электрическое отопление. Кроме того, региональные власти планируют отключить освещение сотен улиц в ночное время.