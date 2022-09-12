Народ сделал выбор — глава Якутии о победе представителя ЛДПР в Нерюнгри
Нерюнгри, Якутия, 12 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Избрание мэром Нерюнгри представителя ЛДПР Ильи Гудошника и главой Мегино-Кангаласского района самовыдвиженца Дмитрия Тихонова прокомментировал глава Якутии Айсен Николаев. Он высказался 12 сентября в передаче «Прямой разговор».
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Он также прокомментировал результаты голосования в Мегино-Кангаласском районе, где 11 сентября избрали главу. По словам Айсена Николаева, там оба кандидата были достойны возглавить муниципалитет. Он поддерживал победившего Дмитрия Тихонова, который руководил селом Майя и баллотировался самовыдвиженцем.
Как сообщало ИА REGNUM, самовыдвиженцы победили на выборах глав Мегино-Кангаласского, Ленского и Абыйского районов Якутии. Среднеколымский район возглавит представитель «Справедливой России — за правду» Иван Лаптев. В Нерюнгри единоросса Леонида Олейника по числу голосов обошёл представитель ЛДПР Илья Гудошник.