Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Водитель автомобиля несколько раз выстрелил в грузчика, машина которого перегородила ему проезд на севере Санкт-Петербурга, сообщили 12 сентября в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Момент выстрела в грузчика пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Конфликт между мужчинами произошел днем 11 сентября. В полицию Выборгского района Петербурга обратился 29-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Он сообщил о том, что у дома 139/21 по проспекту Энгельса неизвестный мужчина выстрелил из травматического пистолета ему в ногу, после чего сел в автомобиль Hyundai Grand Starex.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что пострадавший — работник компании грузоперевозок. При разгрузке он временно перекрыл своим автомобилем дворовой проезд, чем вызвал недовольство водителя минивэна, 34-летнего жителя Тосненского района Ленобласти.

«В ходе словесной перепалки житель области из принадлежащего ему травматического пистолета «ИЖ-79-9т» несколько раз выстрелил в оппонента», — рассказали в ведомстве добавив, что раненый мужчина госпитализирован в больницу, а стрелок задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).