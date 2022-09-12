Салехард, , 10:33 — REGNUM На Ямале в единый день голосования самая высокая явка избирателей была на выборах депутатов думы Шурышкарского района. Здесь проголосовали более 58% от общего числа избирателей, сообщил председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.

Избирком ЯНАО

Напомним, в ЯНАО проходили выборы на трёх территориях. Помимо депутатов Шурышкарской думы, ямальцы из Нового Уренгоя и Надымского района участвовали в дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы седьмого созыва. Здесь явка составила 30,13%. Кроме того, жители южной части Нового Уренгоя участвовали в дополнительных выборах депутатов городской думы, явка составила 26,17% от общего числа избирателей.

По предварительным данным, на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы победил кандидат Дмитрий Плотников («Единой России»), который лидирует с большим отрывом. За него проголосовали более 51% пришедших на выборы северян.

В городскую думу Нового Уренгоя прошли Алибек Джабуев из КПРФ (36,24%), и два представителя «Единой России» — Жанна Цуканова (43,26%) и Сергей Сауков (43,66%).

В думу Шурышкарского района по Мужевскому многомандатному избирательному округу №1 были избраны четыре единоросса, самовыдвиженец и представитель партии «Справедливая Россия — За правду». По Горковскому многомандатному избирательному округу №2 прошли в думу три единоросса и представитель ЛДПР. По Овгортскому избирательному округу №3 убедительную победу одержали пять представителей «Единой России».

Жалоб на нарушения в ямальский избирком не поступало, отметил Андрей Гиберт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в ЯНАО проходили 11 сентября 2022 года.

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