Черкесск, , 10:32 — REGNUM В выборах депутатов городской думы Черкеска приняли участие более 56 тысяч избирателей. Явка составила свыше 68%, сообщили в администрации города. Как отметили в мэрии, всего в городе зарегистрировано более 83 тыс. избирателей, из них около 800 человек — принимали участие в выборах впервые.

Площадь имени В. Ленина в Черкесске © Пресс-служба главы КЧР

Напомним, выборы депутатов гордумы столицы Карачаево-Черкесии проходили в течение трех дней с 9 по 11 сентября. Голосование проводилось на 52 избирательных участках. За процессом наблюдали 315 общественников и представителей семи партий, участвовавших в выборах. По итогам голосования будут распределены 33 депутатских мандата.

За новый состав гордумы Черкесска проголосовал глава республики Рашид Темрезов. В своем телеграм-канале он написал: «Участие в голосовании — это возможность поддержать позитивные инициативы, с которыми кандидаты от различных партий идут на выборы».

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