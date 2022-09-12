Черкесск, 12 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В выборах депутатов городской думы Черкесска приняли участие более 56 тысяч избирателей. Явка составила свыше 68%, сообщили в администрации города. Как отметили в мэрии, всего в городе зарегистрировано более 83 тыс. избирателей, из них около 800 человек принимали участие в выборах впервые.

Пресс-служба главы КЧР Площадь имени В. Ленина в Черкесске

Напомним, выборы депутатов гордумы столицы Карачаево-Черкесии проходили в течение трех дней, с 9 по 11 сентября. Голосование проводилось на 52 избирательных участках. За процессом наблюдали 315 общественников и представителей семи партий, участвовавших в выборах. По итогам голосования будут распределены 33 депутатских мандата.

За новый состав гордумы Черкесска проголосовал глава республики Рашид Темрезов. В своем телеграм-канале он написал: «Участие в голосовании — это возможность поддержать позитивные инициативы, с которыми кандидаты от различных партий идут на выборы».