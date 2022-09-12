Воронеж, 12 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Счёт на почти полмиллиона рублей получила жительница Воронежа от местного оператора по обращению с отходами за вывоз мусора за август текущего года. Об этом сообщает 11 сентября газета «Моё!»

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКУ

Женщина обратилась к журналистам и прислала копию квитанции со странной цифрой — минус 490 487 рублей.

«Меня едва инфаркт не хватил, когда я её получила. Там какой-то минус у суммы, но неясно, что это значит», — рассказала горожанка.

Она добавила, что в среднем платит за вывоз мусора около 550 рублей, долгов у неё нет.