Москва, 12 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обстрела поселка Тёткино в Курской области поручил возбудить и расследовать председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба СК России.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела поселка Тёткино в Курской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что названный населённый пункт утром 12 сентября был обстрелян со стороны территории б. УССР, при это в результате своевременного срабатывания системы оповещения в результате обстрела никто не пострадал.

При этом отмечается, что, по предварительной информации, при обстреле ВСУ были повреждены восемь жилых домов, хозяйственные постройки и частный автомобиль. Также район обстрела был обесточен и в нём перебит газопровод.

«По поручению А. И. Бастрыкина следователи СК России зафиксируют и расследуют указанные факты, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что факты обстрела киевскими боевиками населённого пункта Луганское и Петровского района Донецка будут зафиксированы и расследованы российскими следователями.