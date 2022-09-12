Лондон, , 10:30 — REGNUM В первый день рабочей недели цены на газ в Европе продолжили снижение. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 12 сентября.

Цена на газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Цены держатся на отметке чуть ниже 2100 долларов за тысячу кубометров, потеряв 3%.

Так, на открытии торгов октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги у отметки 2086,6 доллара за тысячу кубометров, снизившись на 3%.

Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2152 доллара за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале прошлой недели биржевая цена на газ в Европе также снижалась. Так, по итогам торгов на биржи ICE в Лондоне 6 сентября этот показатель снизилась почти на 4%. по итогам торгов. К закрытию торгов стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF снизилась на 3,9% и составила $2444,6 за тысячу кубометров.

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При этом ранее в течение дня цена на газ снижалась более чем на 12% и на минимуме достигала $2219,3 за тысячу кубометров.

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Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отметил, что сейчас цены на газ крайне волатильны, ещё две недели назад они превышали $3200 за тысячу кубометров, а сейчас уже ниже $2200 за тысячу кубометров. Это связано с 82% заполненностью хранилищ в Европе. Однако, по его словам, в случае если Россия прекратит поставки и через другие каналы, кроме трубопровода «Северный поток — 1», цены могут взлететь обратно к рубежам близким в $3000 за тысячу кубометров.