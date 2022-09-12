Лондон, 12 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В первый день рабочей недели цены на газ в Европе продолжили снижение. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

Цены держатся на отметке чуть ниже 2100 долларов за тысячу кубометров, потеряв 3%.

Так, на открытии торгов октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги у отметки 2086,6 доллара за тысячу кубометров, снизившись на 3%.

Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2152 доллара за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале прошлой недели биржевая цена на газ в Европе также снижалась. Так, по итогам торгов на биржи ICE в Лондоне 6 сентября этот показатель снизилась почти на 4%. по итогам торгов. К закрытию торгов стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF снизилась на 3,9% и составила $2444,6 за тысячу кубометров.

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При этом ранее в течение дня цена на газ снижалась более чем на 12% и на минимуме достигала $2219,3 за тысячу кубометров.

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Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отметил, что сейчас цены на газ крайне волатильны, ещё две недели назад они превышали $3200 за тысячу кубометров, а сейчас уже ниже $2200 за тысячу кубометров. Это связано с 82% заполненностью хранилищ в Европе. Однако, по его словам, в случае если Россия прекратит поставки и через другие каналы, кроме трубопровода «Северный поток — 1», цены могут взлететь обратно к рубежам близким в $3000 за тысячу кубометров.