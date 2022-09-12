Москва, 12 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2022 года предприятия Москвы увеличили объемы производства медицинского оборудования на 60%. Об этом 12 сентября сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» Медицинское оборудование

По его словам, на территории города производят изделия для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ и многое другое.

«Сегодня в столице работают 60 предприятий по производству медицинских инструментов и оборудования. За семь месяцев 2022 года эти компании выпустили почти на 60% больше товаров, чем в январе–июле 2021 года. За этот же период объем поставленной заказчикам продукции увеличился на 22,6% — до 10,4 млрд рублей», — сказал Ефимов.