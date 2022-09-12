Сеул, 12 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Большинство родителей в Южной Корее дают своим маленьким детям телефоны или планшеты во время выполнения повседневных дел. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института по уходу за детьми и образованию.

(сс0) Дети со смартфонами

Согласно результатам опроса, проведенного в августе прошлого года среди 1500 жителей страны, у которых есть дети в возрасте от 1 до 7 лет, 70,2% респондентов дают своим детям смартфоны, чтобы справиться со своими повседневными делами.

74,3% участников опроса отметили, что дают детям телефоны, чтобы они не шумели в общественных местах, а 52% родителей — в образовательных целях.

Сообщается, что 20,5% родителей знакомят своих малышей с гаджетами в возрасте 12-18 месяцев, 13,4% — в возрасте 18-24 месяцев.

Средняя время пользования смартфоном или планшетом составляло 55,3 минуты в будний день и 97,6 минут в выходной день.

В институте отметили, что данные опрос отражает проблему зависимости молодежи от смартфонов. Согласно исследованию министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, в 2020 году 35,8% подростков и 27,3% детей в возрасте 3-9 лет зависимы от смартфонов.

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