Петропавловск-Камчатский, , 10:27 — REGNUM На Камчатке после трагедии на Ключевском вулкане, в которой погибли девять человек, губернатор края Владимир Солодов поручил усилить контроль на туристических маршрутах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Вулканы Ключевская сопка и Камень Игорь Шпиленок

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Обстоятельства гибели туристов из разных регионов России и гида на вулкане выясняют правоохранительные органы.

«Наша задача — сформулировать предложения системного характера, потому что, нам нужно усиливать контроль за такого рода маршрутами и вовлекать различные спортивные ассоциации. Правительственной комиссии необходимо разработать предложения по информированию об опасности, с которой связано восхождение на такого рода точки или прохождение в целом по маршрутам экстремального уровня риска», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, директор туристической фирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на Камчатку, где погибли люди, заключён под стражу.