Чита, 12 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Забайкалье прокуроры пресекли многочисленные нарушения в деятельности специализированных организаций по обращению с безнадзорными животными, сообщает 12 сентября телеграм-канал краевой прокуратуры.

Dineshraj Goomany Собака

По состоянию на 1 сентября 2022 г. в 26 муниципальных образованиях заключены контракты со специализированными организациями на осуществление полномочий по обращению с безнадзорными животными, в 6 муниципальных образованиях (городской округ «Город Чита», Борзинский, Каларский, Ононский, Сретенский, Калганский районы) по мерам прокурорского реагирования контракты находятся на стадии перезаключения. Деятельность по отлову животных в регионе осуществляют шесть организаций, большинство контрактов заключено с обществом с ограниченной ответственностью «Пять звезд», в том числе на территории краевого центра. Все подрядчики охвачены прокурорскими проверками.

Прокурорами Акшинского, Сретенского, Улётовского, Читинского районов, Борзинским, Могочинским, Краснокаменским, Шилкинским межрайонными прокурорами в деятельности ООО «Пять звезд» установлены нарушения, выразившиеся в несвоевременном отлове животных, непроведении видеозаписи отлова и выпуска в прежнюю среду обитания, ветеринарных мероприятий (стерилизация, вакцинация, маркирование), неисполнении требований к расстоянию транспортировки животных без владельцев от места их отлова в приют, неразмещении необходимой информации о содержащихся в приютах животных в интернете.

Одновременно в связи с поступившими обращениями представителей общественных объединений о ненадлежащем исполнении муниципальных контрактов прокуроры организовали проведение поднадзорными органами внутренних дел доследственных проверок на предмет выявления в действиях работников ООО «Пять звезд» возможных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По результатам проверок 31 августа 2022 г. в Сретенском и Краснокаменском районах органами дознания возбуждено два уголовных дела, которые находятся в производстве.

Всего за истекший период 2022 г. по результатам прокурорских проверок выявлено 162 нарушения законодательства в сфере обращения с животными, внесено 83 представления, предостережено 5 должностных лиц, опротестовано 5 нормативных правовых акта, в суды направлено 35 исковых заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 августа 2022 г. в медицинские организации Забайкалья поступило 665 обращений об укусах животными, среди обратившихся 278 несовершеннолетних, 25 инвалидов, 31 гражданин пенсионного возраста.

Читайте также: Более 650 жителей Забайкалья пострадали от укусов собак