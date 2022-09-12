Новосибирск, 12 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на 12 сентября возник 351 лесной пожар на общей площади 4180,81 га. В том числе на покрытой лесом площади — 2773,97 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

«За прошедшие сутки возникли два лесных пожара на территории Убинского и Искитимского лесничеств, — уточнили в министерстве. — На 7:00 (время местное) 12 сентября действует два лесных пожара на территории Сузунского и Убинского лесничеств (локализованы)».

По официальным данным, основные причины возникновения лесных пожаров — переход с земель иных категорий, вина местного населения, переход через границу субъекта, линейные объекты, гроза.

Предварительный общий ущерб составил 30 510,0 тыс. рублей. С начала года на тушение лесных пожаров в регионе было задействовано 2970 человек и 913 единиц техники.