Уфа, 12 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Дружбу народов нужно особенно беречь. Об этом 12 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

«Все народы России пошли защищать свою страну», — подчеркнул он.

Он напомнил, что в Башкирии — три Героя России, которые, к сожалению, погибли, выполняя задачи специальной военной операции.

«Это русский Максим Серафимов, башкир Тамерлан Ильгамов и удмурт Игорь Насибуллин», — подчеркнул Хабиров.

Хабиров также сообщил, что является главным богатством.

«Самое главное, что нужно беречь, — это дружба народов», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в гимназии увековечили имя Героя России Тамерлана Ильгамова. В Уфе в школе открыли мемориальную доску в честь воина-десантника Максима Серафимова.

Читайте также: В Башкирии увековечили имена еще двух участников спецоперации