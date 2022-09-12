Молдавия, 12 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Властями США в течение последних пяти лет было впустую потрачено $24 млн на борьбу с коррупцией и отмыванием денег в Молдавии. Об этом 12 сентября сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Отмечается, что в 2022 году со спорными итогами завершилось большее число антикоррупционных программ в Молдавии, проводимых с 2017 года, и за это время, по данным телеканала, около президента страны Майи Санду образовалась группа людей, которые связаны со взяточничеством и выводом денег в офшоры.

Также указывается, что одна из трёх масштабных программ международной помощи, запущенных США для борьбы с коррупцией и построения «прозрачного» демократического общества в Молдавии — «Программа структурных реформ в Молдове» (Moldova Structural Reform Program, MSRP) стоимостью $11,1 млн, была запущена в 2017 году и закончилась в мае 2022 года.

Кроме того, в 2017 году также была запущена еще одна антикоррупционная программа Вашингтона — «Открытое правосудие» (Open Justice), которая продолжалась в течение двух лет и на неё было потрачено в $5,65 млн. В ходе нее США намеревались создать «более подотчётную и эффективную систему правосудия, доступную для всех членов общества».

И также на сегодняшний день в Молдавии продолжает работать американская антикоррупционная программа «Программа прозрачности финансового сектора» и нацелена на борьбу с отмыванием средств и пресечение преступлений в сфере экономики, которая обойдётся бюджеты США в $8,1 млн, из которых уже перечислено и освоено $7,2 млн.

«Всего, таким образом, было потрачено $24 млн за пять лет и запланировано потратить ещё $ 1,1 млн в 2023 году по «Программе прозрачности». Цели перечисленных программ на бумаге благие и, судя по отчётам, успешно внедряются в жизнь. Но, как выяснил RT, на верхушку молдавской власти борьба с коррупцией никак не распространилась. В окружении Санду продолжают работать люди, связанные с кумовством, коррупцией и, возможно, даже отмыванием средств», — говорится в публикации.

При этом опрошенные телеканалом эксперты уточняют, что США выгодна коррупция в Молдавии, так как с помощью полученного в результате неё компромата Вашингтон контролирует политиков республики, заставляя их действовать в своих интересах.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября бывший президент Молдавии Игорь Додон написал, что запрет правительства Молдавии на авиарейсы в Россию — не беспокойство о безопасности пассажиров, а присоединение официального правительства Кишинева к антироссийским санкциям.