Хабаровск, 12 сентября 2022, 10:20 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе заседания оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций поручил открыть в регионе современный скейт-парк и профессиональный волейбольный клуб.
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Отмечается, что правительство края уделяет особое внимание развитию необходимой инфраструктуры: строятся баскетбольные и воркаут-площадки, оснащаются пространства под сдачу ГТО, появляются новые футбольные поля и спортивные комплексы. При этом нет круглогодичной зоны для занятий экстремальными видами спорта.
Дегтярев поручил профильным министерствам и мэрии Хабаровска подготовить предложения.
Также губернатор заявил о возрождении профессиональной команды по волейболу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге дан старт строительству второй очереди «Дацюк Арены».