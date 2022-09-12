Хабаровск, 12 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе заседания оперштаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций поручил открыть в регионе современный скейт-парк и профессиональный волейбольный клуб.

Набор открыток «Буду олимпийцем. Олимпийская азбука». Волейбол (фрагмент). 1979

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Отмечается, что правительство края уделяет особое внимание развитию необходимой инфраструктуры: строятся баскетбольные и воркаут-площадки, оснащаются пространства под сдачу ГТО, появляются новые футбольные поля и спортивные комплексы. При этом нет круглогодичной зоны для занятий экстремальными видами спорта.

Дегтярев поручил профильным министерствам и мэрии Хабаровска подготовить предложения.

Также губернатор заявил о возрождении профессиональной команды по волейболу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге дан старт строительству второй очереди «Дацюк Арены».