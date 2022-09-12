Кишинёв, 12 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Управление гражданской авиации Молдавии запретило авиакомпании Air Moldova возобновить перевозку пассажиров в Россию и обратно. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба транспортного предприятия.

Igor Dvurekov Самолёт авиакомпании Air Moldova

«Таким образом, авиакомпания Air Moldova не сможет выполнять рейсы в Москву и из Москвы с 1 октября, как было объявлено ранее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продажа билетов по маршруту Кишинёв — Москва приостановлена. Купленные билеты можно сдать. Компания будет выяснять, на основании каких документов объявлен запрет на полёты. Если вопрос решить не удастся, перевозчик обратится в суд.

Напомним, авиарейсы в Молдавии были отменены молдавской стороной сразу после начала спецоперации по денацификации б. УССР. В конце марта власти разрешили полёты в западном направлении.