Херсон, Бывш. УССР, , 10:26 — REGNUM Никакой угрозы для Херсона и Херсонской области нет, весь регион окружён защитой. Об этом заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в видеообращении, опубликованном 12 сентября в его телеграм-канале.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что находится у себя на рабочем месте в Херсоне. Никаких планов о сдаче города или отступлении нет. Обстановка в городе спокойная, паника отсутствует.

«По всему периметру Херсонской области Министерством обороны РФ выстроены линии защиты и ничего городу Херсону и Херсонской области не угрожает», — подчеркнул Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Стремоусов заявил о стабильной обстановке на херсонском направлении. ВСУ, по его словам, несут и терпят «глобальные потери и поражения».

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