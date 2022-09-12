Донецк, 12 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Киевские боевики за прошедшие сутки 50 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса. Об этом 12 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что ВСУ применяли РСЗО HIMARS, артиллерию калибрами 155, 152 и 122 мм, а также танки. Всего ВСУ выпустили 224 единицы различных боеприпасов.

В результате обстрелов погибли четыре мирных жителя в Киевском районе Донецка, Макеевке и Луганском, ранения получили три человека.