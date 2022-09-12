Ярославль, 12 сентября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Вечером 11 сентября в Дзержинском районе Ярославля произошло тройное ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Дмитрий Петреченко ДТП в Ярославле

В районе дома № 86 по Ленинградскому проспекту около 19:00 столкнулись легковые машины «ВАЗ 2106» и «ВАЗ 211 340», а также грузовик «МАН». По словам очевидцев, водитель первого автомобиля решил устроить гонку.

«Молодые решили погоняться, вот и догонялись. И большегрузы зацепили», — написал подписчик в группе «Жесть Ярославль».

В результате ДТП 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106» с травмами госпитализирован. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.