Москва, 12 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. У властей РФ есть возможность повысить внутренний потребительский спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

«О том, что пик спада потребительского спроса уже пройден, говорит целый ряд исследований, — сказал Максимов. — Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов недавно заявил, что общий уровень падения спроса за 2022 год составит чуть больше 4%, из которых основная доля пришлась на II квартал. С такой оценкой можно согласиться, хотя она и выглядит достаточно пессимистичной. При сохранении текущего состояния внешнеполитических реалий задача повышения внутреннего потребительского спроса становится более алгоритмизированной и физически реализуемой».

По его словам, основные рычаги для его повышения известны: полная реализация программ поддержки реального сектора экономики в необходимом масштабе и последовательное проведение политики насыщения национальной экономики (особенно производящих отраслей) ликвидностью.

«Приблизительные оценки показывают, что при помощи данных инструментов можно добиться роста потребления не менее чем на 3,2–3,5% к концу 2023 года», — сказал Максимов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Максимов заявил, что адаптация национальной экономики России к кризисной обстановке проходит значительно более успешно, чем прогнозировалось.