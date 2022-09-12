Москва, 12 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Адаптация национальной экономики России к кризисной обстановке проходит значительно более успешно, чем прогнозировалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

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«Системные отрасли, такие как транспорт, строительство, промышленное производство, показали высокую толерантность к санкциям, — сказал Максимов. — Банковская сфера также смогла пройти шоковый этап с минимальными потерями. Наибольший стресс из-за санкций испытывают автомобиле- и самолётостроение, телекоммуникации и в чуть меньшей степени фармацевтика. При этом не следует чрезмерно радоваться устойчивости большинства отраслей экономики России. Времени почивать на лаврах нет. Требуется большая работа по повышению суверенности национальной экономики, дополнительные усилия, направленные на технологическую независимость ключевых отраслей, абсолютная и безусловная реализация всех запланированных правительством мер по их поддержке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Максимова, санкционная повестка западных государств уже почти исчерпана.