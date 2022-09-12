Торонто, Канада, , 10:17 — REGNUM Брендан Фрейзер произнёс речь во время выступления на кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival или TIFF), которая удивила присутствующих. Об этом 12 сентября сообщает портал WGTC.

Брендан Фрейзер в фильме «Кит» режиссёра Даррена Аранофски Кадр из соцсетей студии A24

Актёр, получивший высшую премию TIFF за актёрскую работу в психологической драме «Кит», заявил, что в последний раз он получал какую-либо награду около 43 лет назад.

«Ух ты! Это ново для меня. Обычно я тот парень на подиуме, который раздает эти вещи, и у меня это хорошо получается! — пошутил Фрейзер, — Я думаю, что последний раз, когда я ждал, чтобы услышать мое имя вслух, чтобы получить награду, был в… четвертом классе, и это было в лиге боулинга».

Для справки: картину «Кит» снял режиссёр Даррен Аронофски, её премьера состоялась в США 4 сентября 2022 года. В основу фильма легла пьеса Сэмюэля Д. Хантера, сюжет которой рассказывает о том, как мужчина средних лет, страдающий от ожирения, пытается восстановить связь с 17-летней дочерью.

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