Омск, 12 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Предварительные итоги выборов, проходивших 11 сентября 2022 года, подведены в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 сентября в пресс-службе регионального избиркома.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

По словам председателя облизбиркома Ивана Ходакова, всего в выборах в Омске приняли участие около 128 тысяч избирателей (14,66%). Явка в районах оказалась выше — 22,42%.

В горсовет Омска VII созыва, по предварительным данным, вошли представители трёх политических партий и один самовыдвиженец. 35 мандатов досталось представителям «Единой России», три — «Справедливой России — За Правду», один — КПРФ.

В новом составе горсовета будут работать 30 мужчин и десять женщин. По сравнению с прошлым созывом женщин стало больше. Самому старшему депутату — 71 год, самому молодому — 22.

Что касается выборов в районах, из 20 выборных должностей (18 депутатов и двое глав) 17 — у «Единой России», одна — у КПРФ, одна — у «Справедливой России — За Правду», ещё одна — у самовыдвиженца.

Ходаков отметил, что кампании прошли «достаточно спокойно». Нарушений, способных повлиять на результаты голосования, не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в единый день голосования 11 сентября в Омской области проводилось 12 избирательных кампаний.