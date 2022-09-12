Вашингтон, 12 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Внутренняя устойчивость США ослабевает из-за наличия в стране внутренней угрозы, заявила вице-президент США Камала Харрис 11 сентября в эфире телеканала NBC.

Gage Skidmore Камала Харрис

С таким заявлением Харрис выступила в программе «Встреча с прессой», где она с ведущим Чаком Тоддом обсуждала внутренние угрозы.

«Я думаю, что это угроза. Я думаю, что она очень значительна. Я думаю, что ситуация очень разрушительна и делает нас слабее», — отметила Харрис.

Вице-президент подчеркнула, что для США всегда была «честью и привилегией» служить примером «великой демократии», что дало стране основу для отстаивания демократических принципов во всем мире и стало «образцом для подражания» демократии.

Однако Харрис предупредила, что недавние события, такие как отрицание некоторыми выборными должностными лицами результатов президентских выборов 2020 года и отказ других осудить нападение на Капитолий 6 января 2021 года, заставляют страны во всем мире сомневаться в приверженности демократии, и из-за этого Харрис «очень обеспокоена».