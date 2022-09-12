Иркутск, 12 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 12 сентября известило об окончании расследования уголовного дела по факту мошенничества с поставкой топлива: выяснилось, что звонки обманутым жителям Приангарья злоумышленник осуществлял из мест лишения свободы в Хабаровском крае.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

В 2021 году в дежурные части полиции региона поступили пять сообщений от мужчин о том, что их обманул «поставщик», обещавший привезти крупную партию топлива и уговоривший перечислить предоплату за горючее. В дальнейшем топливо заявителям не привозили, а «продавец», завладев деньгами, переставал отвечать на звонки.

Полицейские выяснили, что в каждом случае человеку, деятельность которого была связана с использованием грузовой или сельскохозяйственной техники, поступал звонок от мужчины с предложением выгодно купить до 10 тонн горючего. При этом цена за литр озвучивалась в районе 32-37 рублей, что было существенно ниже оптовой цены на данный вид топлива. Звонивший, как правило, представлялся именем Сергей. Договорившись о поставке и месте выгрузки, заказчики ждали прибытия автоцистерны. В какой-то момент аферист снова звонил жертве и рассказывал, что с территории базы заправленный бензовоз не выпускает работник, требуя предоплаты за выезд. Обманутые мужчины переводили от 90 до более 200 тысяч рублей, суммарно потеряв 800 тысяч рублей.

Так, наибольшей суммы лишился фермер, поверивший «Сергею». Он отправил аферисту 222 тысячи рублей, собрав все накопления и заняв наличные у двух товарищей, но заказанного дизельного топлива так и не получил.

Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники отдела по раскрытию дистанционных преступлений уголовного розыска регионального Главка полиции выяснили, что предполагаемый аферист находится в одном из исправительных учреждений Хабаровского края. В дальнейшем подозреваемый был установлен и этапирован в Иркутск.

Свою причастность фигурант отрицал и препятствовал расследованию, однако следователи собрали многочисленные доказательства, изобличающие его противоправную деятельность.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные по частям 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» соединены в одно производство и расследованы. С утвержденным прокурором обвинительным заключением материалы переданы в Октябрьский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа сразу 12 пенсионеров в Иркутске передали деньги аферистам ради «спасения родственников» из беды. В большинстве случаев злоумышленники звонили пожилым людям на стационарные телефоны.

Читайте также: В Приангарье 12 пенсионеров «спасли родственников» из беды