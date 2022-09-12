Екатеринбург, 12 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Свердловской области суд отменил оправдательные приговор бывшему правоохранителю. Его обвиняли в сбыте наркотиков, сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

В июле Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор по делу экс-силовика. Его оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

С приговором не согласилась областная прокуратура. Ведомство подало апелляцию. Свердловский областной суд постановил отменить оправдательный приговор. Дело снова направят в Ленинский райсуд Екатеринбурга.