Токио, 12 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Большая часть граждан Японии считают меры, предпринимаемые властями страны в связи с резким ростом цен, прежде всего, на продовольствие и топливо, неудовлетворительными. Как показал опрос общественного мнения, результаты которого опубликовала газета «Асахи», такого мнения придерживаются 67% респондентов.

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При этом только 21% опрошенных заявил, что высоко оценивает действия японского правительства в этом направлении.

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Издание отмечает, что осенью, когда рост цен усилится, это может стать ударом по рейтингу правительства, который уже сейчас впервые с момента формирования кабинета министров в октябре 2021 года достиг отрицательных значений. Так, в поддержку правительства выступил 41% опрошенных, 47% высказались против.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным правительством Японии 6 сентября, реальная заработная плата в стране в июле 2022 года продолжала падать четвёртый месяц подряд, поскольку самый большой скачок потребительских цен почти за восемь лет опередил гораздо более скромный рост номинальной заработной платы.