Белгород, 12 сентября 2022, 10:19 — REGNUM В администрации Белгорода появился новый советник мэра, сообщил 12 сентября глава города Антон Иванов.
Команду мэрии усилили Валентином Демидовым — он будет помогать реализовывать крупные инфраструктурные проекты в городе.
Валентин Демидов с апреля 2021 года по декабрь 2021 года был мэром Симферополя, ушёл в отставку после срыва сроков реконструкции площади Ленина. С февраля 2022 года работал советником губернатора Белгородской области по инфраструктурным проектам.