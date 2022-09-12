Белгород, 12 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В администрации Белгорода появился новый советник мэра, сообщил 12 сентября глава города Антон Иванов.

Марина Каширская ИА REGNUM Администрация города Белгорода

Команду мэрии усилили Валентином Демидовым — он будет помогать реализовывать крупные инфраструктурные проекты в городе.

«Перед муниципалитетом стоят масштабные и важные задачи. Нужны дополнительные ресурсы, кадровые, в том числе. Поэтому мы обратились к губернатору с просьбой оказать содействие. И он предложил кандидатуру Валентина Валентиновича на должность советника мэра, чтобы он взял под контроль ключевые проекты Белгорода», — пояснил мэр.

Валентин Демидов с апреля 2021 года по декабрь 2021 года был мэром Симферополя, ушёл в отставку после срыва сроков реконструкции площади Ленина. С февраля 2022 года работал советником губернатора Белгородской области по инфраструктурным проектам.