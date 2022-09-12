Бухарест, , 10:11 — REGNUM В уезде Брашов (Центральная Румыния) попал в аварию автобус, перевозивший группу школьников. Об этом 12 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Полиция Maxpixel.freegreatpicture.com

Согласно официальной информации, инцидент произошел на шоссе международного значения А11. По предварительным данным, в условиях плохой видимости водитель транспортного средства не справился с управлением на крутом повороте.

Пострадали все шестеро находившихся в автобусе детей и двое взрослых. Все дети были доставлены в местную клинику, взрослые от госпитализации отказались.

Ведется расследование причин ДТП.