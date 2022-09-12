Душанбе, , 10:11 — REGNUM Гражданин России Павел Чернов 1984 года рождения разбился во время полёта в горах Таджикистана на параплане. Об этом 12 сентября сообщила журналистам руководитель пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

Место жёсткой посадки параплана. Mchs.gov.ru

Она рассказала, что трагедия произошла 10 сентября на территории местечка Харангон Варзобского района. На место происшествия вызвали спасателей.

На месте спасатели установили, что парапланерист потерял управление и разбился, получив смертельные травмы. Он был один на параплане. Гражданин РФ прибыл из Санкт-Петербурга.