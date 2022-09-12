Москва, 12 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Возбудить и расследовать уголовное дело по факту обстрела посёлка Тёткино в Курской области поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили 12 сентября в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба СК РФ Александр Бастрыкин

«По поручению А. И. Бастрыкина следователи СК России зафиксируют и расследуют указанные факты, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что в посёлке сработала система оповещения, обошлось без жертв, однако есть повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, курский приграничный посёлок подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ утром 12 сентября — было зафиксировано около десяти прилётов. Повреждено восемь домов, хозяйственные постройки и автомобиль. Нарушено электроснабжение, повреждён газопровод. На месте работают аварийные бригады.