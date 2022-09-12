Ярославль, 12 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Новый состав муниципалитета Ярославля будет более разнообразным. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на предварителные итоги голосования, завершившегося 11 сентября.

«Единая Россия» в Ярославле Любовь Сурова — один из новых депутатов муниципалитета Ярославля

«Единая Россия» нарастила своё преимущество, взяв 34 из 38 мандатов. Между тем партий в представительном органе станет больше — к КПРФ, «Справедоивой России» и ЛДПР добавились «Новые люди». Правда, в новом составе у каждой партии кроме «Единой России» будет лишь 1 представитель. Человеком-фракцией станут действующие депутаты Евгения Овод (КПРФ), Анатолий Каширин («Справедливая Россия»), а также новички индивидуальный предприниматель Вячеслав Рудь («Новые люди»), технический директор теплоснабжающей организации АДС Александр Ерофеев (ЛДПР).

Существенно обновится и фракция «Единая Россия». Хотя поговорка «старый конь борозды не портит» оказалась верна на 100%: ни один из действующих депутатов-единороссов не проиграл выборы. Сохранили свои мандаты Михаил Шабанов, Сергей Смоленский, Илья Горохов, Алексей Малютин, Светлана Агашина, Дмитрий Волончунас, Александр Черепанин, Сергей Калинин, Константин Шлапак, Александр Забирко, Миша Халтян, Олег Ненилин — 12 человек. Все они предприниматели или директора компаний.

Остальные — новички. Главной тенденцией в новом муниципалитете станет возвращение бюджетников, в первую очередь муниципальных. Напомним, именно они правили бал в 1990-х — 2000-х годах.

Представлять интересы ярославцев будут заведующая детским садом № 55 Ольга Румянцева, директор школы №27 Инна Волчихина, директор МАУ «Институт развития стратегических инициатив» Татьяна Обухова, директор школы №26 Любовь Дмитриева, директор ДК «Гамма» Евгения Боголюбова, директор областной больницы Василий Тубашов, замдиректора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов, директор «Спортивной школы олимпийского резерва №3 им. В. И. Русанова» Николай Куликов, директор ДК «Нефтяник» Екатерина Майнугина, директор школы № 57 Зураби Липартелиани, главврач больницы №2 Сергей Давлетов. Всего бюджетников в новом составе муниципалитета 11 человек.

Также в муниципалитете неформальную мини-фракцию могут создать бывшие чиновники мэрии: экс-заммэра по ЖКХ Михаил Кузнецов (сейчас директор по развитию ООО «Технофлекс») и бывшая глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова (сейчас советник мэра Ярославля).

Под флагом «Единой России» в муниципалитет Ярославля попал и ряд новых предпринимателей и имеющих отношение к бизнесу людей. Это директор ЗАО «Ярославский аграрно-промышленный центр» Михаил Маврычев, индивидуальные предприниматели Максим Дмитриев, Алена Герасименко, и Игорь Пятковский, директор «Управдома Дзержинского района» Вера Чернявская, коммерческий директор ООО «ТК «ГРАНД» Александр Куташов, директор ООО «Велес» Андрей Будников, заместитель генерального директора по снабжению и общим вопросам АО «Хром» Владислав Любомиров, директор фонда поддержки ветеранов автотранспортной отрасли «Автотранспортник» Надежда Лихачева — 9 человек.

Таким образом в новом составе муниципалитета больше всего будет людей бизнеса, будут представлены работники сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта, коммунальной сферы, а также профессиональные политики.

В два раза вырастет и гендерное разнообразие: в новом созыве сразу 12 женщин, тогда как в прошлом их было лишь 6. За счёт депутатов-старожилов представительный орган сохранит преемственность. При этом, очевидно, муниципалитет станет более подконтрольным исполнительной власти и менее самостоятельным — например, ни в одной из комиссий оппозиция не сможет сформировать большинство. Не стоит ожидать сюрпризов и на выборах мэра Ярославля. Депутаты уверенно проголосуют за кандидата, которого поддержит региональная власть.