Москва, , 10:07 — REGNUM Росстандарт утвердил национальный стандарт «зелёного» строительства многоквартирных жилых домов (ГОСТ Р), разработанный Минстроем РФ и госкорпорацией ДОМ. РФ, сообщили в пресс-службе Минстроя.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новый стандарт, включающий в себя 81 критерий, достижение 16 из которых станет обязательным для признания здания «зелёным», начнёт действовать уже с 1 ноября 2022 года. Все критерии ГОСТ Р разделены на 10 категорий.

Здание будут оценивать по следующим параметрам: архитектура, планировка участка, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, рациональное водопользование, отходы производства и потребления, экологическая безопасность и др.

Отмечается, что новый ГОСТ Р призван обеспечить комфортной средой человека при снижении негативного воздействия на окружающую среду от возведения и эксплуатации зданий и комплексного развития территории.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ разработал «дорожную карту» по увеличению использования стали при строительстве домов.

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