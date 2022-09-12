Москва, , 10:06 — REGNUM В Москве инвесторам без торгов выделили 190 гектаров земли для строительства производств и объектов инфраструктуры. Об этом 12 сентября сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Москва 360doc.com

Запланировано, что такие меры позволят реализовать 52 инвестиционных проекта, в том числе строительство спорткомплексов, промышленных предприятий, транспортно-пересадочных узлов, социальных и транспортные объектов на территории города.

«С начала 2022 года правительство Москвы приняло решение о выделении девелоперам земельных участков площадью 190 гектаров для реализации 52 масштабных инвестпроектов. В результате застройщики возведут в городе более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, направленной на инфраструктурное развитие территорий, увеличение количества рабочих мест и роста инвестиций в экономику столицы», — сказал Ефимов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье инвестор строит завод для лесопереработки

Читайте развитие сюжета: Производство медоборудования в Москве выросло на 60%