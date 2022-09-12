Казань, , 10:08 — REGNUM За 8 месяцев 2022 года выручка сельхозформирований Татарии составила 86 млрд рублей, рост составил 16%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Животноводство Tatarstan.ru

Порядка 79% выручки приходится на отрасль животноводства (69 млрд рублей), в том числе от реализации молока — 33 млрд рублей, мяса скота и птицы — 32 млрд рублей, яиц — 4,4 млрд рублей. За указанный период получено 821 млн штук яиц, произведено более 1 млн тонн молока, 275 тонн мяса.

По состоянию на 1 сентября поголовье крупного рогатого скота в республике составляло 642,5 тыс. голов. Численность скота увеличилась лишь в 17 из 43 районов Татарии. Муниципалитеты призывают активно участвовать в программе приобретения племенного молодняка. В республике предусмотрено дополнительное финансирование по данной программе в размере 500 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM передавало, аграриям Татарии возместят часть затрат на производство и реализацию зерновых культур в 2022 и 2023 годах.

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