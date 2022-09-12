Бухарест, , 10:06 — REGNUM С 1990-го года в Румынии закрылось более 50% крупнейших библиотек страны, а соответствующие заведения на периферии практически полностью прекратили своей существование. Об этом 12 сентября со ссылкой на данные румынского Национального института статистики (NIS) сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как утверждают эксперты, только за последние 32 года в стране было ликвидировано 8207 библиотечных комплексов. Еще около 5 тыс. соответствующих структур сдали часть книжных фондов в макулатуру и максимально сократили число своих сотрудников.

«Массовый процесс закрытия библиотек наблюдается именно сейчас, когда большинство румын не думают о «духовной пище», — говорится в документе NIS.

При этом, по словам генерального директора Федерации профсоюзов образования Румынии Корнелии Попа-Ставри, официальный Бухарест не выделял средства на пополнение библиотечных хранилищ с 2020-го года. Бывший румынский министр культуры Ионуц Вулпеску подчеркнул, что сегодня Румыния находится на одном из последних мест в мире по объемам чтения книг населением.