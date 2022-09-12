Бухарест, 12 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. С 1990-го года в Румынии закрылось более 50% крупнейших библиотек страны, а соответствующие заведения на периферии практически полностью прекратили своей существование. Об этом 12 сентября со ссылкой на данные румынского Национального института статистики (NIS) сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Как утверждают эксперты, только за последние 32 года в стране было ликвидировано 8207 библиотечных комплексов. Еще около 5 тыс. соответствующих структур сдали часть книжных фондов в макулатуру и максимально сократили число своих сотрудников.

«Массовый процесс закрытия библиотек наблюдается именно сейчас, когда большинство румын не думают о «духовной пище», — говорится в документе NIS.

При этом, по словам генерального директора Федерации профсоюзов образования Румынии Корнелии Попа-Ставри, официальный Бухарест не выделял средства на пополнение библиотечных хранилищ с 2020-го года. Бывший румынский министр культуры Ионуц Вулпеску подчеркнул, что сегодня Румыния находится на одном из последних мест в мире по объемам чтения книг населением.