Лондон, 12 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Спикер палаты общин Великобритании Линдси Хойл предложил для уменьшения стоимости электроэнергии для здания парламента страны в Лондоне использовать приливы Темзы для выработки электричества. Об этом 11 сентября сообщила британская газета Daily Mail.

Клод Моне. Темза у Парламента. 1871

Отмечается, что в этом случае идёт речь о том, чтобы установить гидроэлектрические турбины вдоль знаменитой веранды в задании британского парламента.

При этом источники из окружения Линдси опровергли предупреждения о том, что Темза в этом месте является слишком мелкой для установки таких турбин. В то же время, опрошенные изданием эксперты считают, что энергии таких турбин будет хватать только на то, чтобы вскипятить чайник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за катастрофической нехватки энергоносителей и возможного полного отсутствия центрального отопления в ряде населенных пунктов Румынии, жители сотен румынских городов в массовом порядке закупают и устанавливают в своих квартирах самодельные отопительные приборы.