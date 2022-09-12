Москва, , 10:05 — REGNUM Попытки стран ЕС ввести какие-то лимиты на цены российских энергоресурсов выглядят несостоятельно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Национальная экономика России в целом толерантно реагирует на санкционный прессинг со стороны Запада. Те сценарии, которые нам готовили авторы санкций, не реализованы: даже всегда критически настроенный Герман Греф оценил общее падение ВВП по итогам 2022 года в 4,5%, — сказал Максимов. — При этом более взвешенные оценки говорят о максимальном падении в 2,3-2,7%, а Михаил Мишустин озвучил значение, чуть более превышающее 1% по итогам января-июля 2022 года. Кроме того, следует помнить, что базой выступает 2021 год, когда национальная экономика росла опережающими темпами после пандемии. Говоря о рисках глубокой рецессии в будущем, следует понимать, какими причинами она может быть спровоцирована».

По словам Максимова, санкционная повестка западных стран уже практически исчерпана, в этом направлении маловероятно ожидать новых вызовов.

«Экспортная политика России достаточно мобильно была переориентирована на Восток. Поэтому попытки стран ЕС ввести какие-то лимиты на цены российских энергоресурсов выглядят несостоятельно», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, приближающаяся зима выявит реальную ситуацию с энергоносителями в Европейском союзе.

Читайте ранее в этом сюжете: Пытаясь навредить РФ, ЕС делает хуже себе — экономист Каленов

Читайте развитие сюжета: Банковская система РФ прошла шоковый этап с минимальными потерями — эксперт