Киров, 12 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий врио главы Кировской области Александр Соколов от «Единой России» лидирует на выборах губернатора региона с результатом 71,85% голосов (243 492). Об этом свидетельствуют данные информационного центра ЦИК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Депутат кировского Заксобрания Сергей Мамаев от КПРФ набирает 13,42% (45 469 человек), депутат Заксобрания Кировской области Владимир Понарьев набирает 6,13% (20 773 голоса), коммерческого директора ООО «Резерв» Федора Лугинина от партии «Родина» поддержали 4,69% избирателей (15 894 человека), за депутата Тульской облдумы Юрия Моисеева от «Коммунистов России» проголосовали 1,55% (5253) от общего числа пришедших на участки избирателей.

Итоговая явка составила 33,4% от общего числа внесенных в списки избирателей, 339 495 человек от 1,016 млн зарегистрированных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Соколов был назначен врио главы Кировской области в мае текущего года после отставки бывшего губернатора Игоря Васильева.