Париж, 12 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Французские левые спешат воспользоваться энергетическим кризисом в Европе, чтобы создать наиболее эффективную оппозицию президенту Эммануэлю Макрону. Они призывают ввести налог на сверхприбыли, причем не только для отдельных производителей энергии, как призывал Макрон, но и для всех компаний, получающих огромные доходы, как сообщает Financial Times.

Pierre-Selim Жан-Люк Меланшон

На недавнем митинге французских левых активисты были одеты в белые футболки со словами «Налог на богатых», а их лидер Жан-Люк Меланшон обвинил корпоративных «спекулянтов» в том, что они «обогащаются гнусным образом».

«Мы применим любые средства, чтобы усилить давление на правительство», — сказал член парламента от партии Меланшона «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар.

Но добиться победы в парламенте может оказаться сложно, учитывая, что левые партии отнюдь не всегда единодушны.

«Мы не можем позволить себе роскошь быть бесплодной оппозицией», — сказал депутат-социалист Филипп Брен. По его мнению, чтобы удержать избирателей, альянс левых должен добиться хотя бы нескольких побед.

Правительство Макрона противится призывам ввести налоги на прибыль компаний, наживающихся на энергетическом кризисе, поскольку это противоречит его политике сокращения налогов с целью развития бизнеса. Однако оно все же ввело потолок цен на электроэнергию для защиты потребителей.

Кроме того, правительство оказало давление на такие энергетические компании, как TotalEnergies и CMA-CGM, чтобы заставить их снизить цены для страдающих от инфляции потребителей и предприятий.

Евродепутат от «Непокоренной Франции» Манон Обри считает, что Макрон старается не употреблять таких слов, как «налог» или «сверхприбыль», а говорит об «ограничении масштабов и амбиций».

В июле левые пытались провести в парламенте 25-процентный налог на прибыль для тех корпораций, чьи прибыли выросли во время энергетического кризиса. Однако они проиграли в парламенте объединенному фронту партии Макрона и правых республиканцев.

«У крупного бизнеса явно есть друзья в ассамблее, поэтому мы должны дать голос народу», — сказал Бомпар в интервью.

Пока что предложение по налогу на сверхприбыль стало объединяющим фактором для левых. Однако их популярность у избирателей будет зависеть от того, сумеют ли они добиться принятия мер по оказанию помощи бедным семьям в связи с повышением цен на энергоресурсы и продукты питания надвигающейся зимой.

«Конечно, приятно ругать Макрона, это политика, — сказал Брен. — Но этого недостаточно… Я должен сказать своим избирателям: видите цену на энергию? Я сумел ее сбить».